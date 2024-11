Fedez-Ferragni, "lei guadagna abbastanza": il passaggio chiave nella separazione

Caterina Maniaci 13 novembre 2024 a

Fedez-Ferragni, più universalmente noti come Ferragnez, si sono sciolti. La coppia, il sodalizio, il gruppo-famiglia-clan-azienda più cliccato e social all’italiana chiude con il capitolo che mette- forse- fine alla storia delle storie: quello dell’accordo, dell’intesa sulla separazione e il contestuale divorzio. Ad annunciarlo sono diverse fonti legali, che rappresentano i due; l’accordo sarà poi omologato dal tribunale di Milano e prevede una sorta di intesa alla pari. In sostanza i punti principali si concentrano sul futuro e la vita dei figli e la rilevante questione economica. Lei, Chiara, rinuncia all’assegno di mantenimento, lui pagherà le spese varie legate ai piccoli (le scuole, le eventuali spese sanitarie e via dicendo); i due bambini staranno forse più con la mamma che col papà, ed entrambi i genitori concorreranno alle spese per i figli.

«Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l’accordo di separazione e contestuale divorzio. Leone e Vittoria staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento. Fedez, come aveva lui stesso richiesto, pagherà anche, direttamente e interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini», si legge in una nota degli avvocati. A quanto si apprende, l’avvocato Pompilia Rossi con Alessandro Simeone ed Andrea Pietrolucci (per Fedez) e l’avvocato Daniela Missaglia (per Ferragni) depositeranno a breve l’accordo di separazione poi omologato dal tribunale che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più mediatiche degli ultimi anni. L’avvocato Missaglia, poi, precisa e chiarisce che, «l’accordo non prevede una ripartizione paritetica dei minori con entrambi i genitori, essendo questi collocati presso la madre in via prevalente».

Ecco allora che Federico Lucia non verserà all’ex coniuge alcun assegno di mantenimento per i figli (si è vociferato insistentemente di una richiesta attorno ai 20mila euro al mese): per il semplice fatto che Ferragni può con ogni evidenza provvedere a tutto quanto loro necessario, in ragione del suo patrimonio, senza il sostegno di Fedez. Per quanto riguarda il fronte patrimoniale e societario della coppia, sono aspetti che risultavano già divisi e, dunque, non rientrano nell'accordo di separazione.

A sinistra, Federico Lucia, in arte Fedez. A destra, Chiara Ferragni. Il rapper e l’influencer avevano ufficializzato la loro relazione sentimentale nel 2016. Due anni dopo le nozze da favola celebrate e festeggiate a Noto, in Sicilia, con una cerimonia privata con tutti i dettagli poi finiti sulla stampa. Nel 2018 diventano genitori di Leone, nel 2021 di Vittoria. Ma la vita felice della famiglia dura ancora per poco. Quest’anno, infatti, la coppia si è ufficialmente separata e ieri sono stati resi anche i termini del divorzio. Con i figli che staranno prevalentemente con la mamma. La coppia si è anche messa d’accordo su un’altra questione delicata, ossia l’esposizione mediatica dei due bambini, il che significa sulle regole da seguire per la pubblicazione social della loro immagine.

Stando a quando risulta da fonti di stampa, così come accade in qualunque coppia, se uno vuole pubblicare foto o video dei figli è costretto a ottenere l’autorizzazione dell’altro. Sembrano davvero lontani i tempi in cui i bambini sono finiti per diventare strumento per aumentare visualizzazioni ed engagement. Ma già dal momento della separazione i bambini sono pressoché spariti dai profili dei genitori e potranno, presumibilmente, avere finalmente la propria privacy. Il sogno luccicante targato Ferragnez si è consumato e sbiadito sotto gli occhi di chi ha seguito, si potrebbe dire momento per momento, la coppia per anni. Chiara Ferragni e Fedez a lungo hanno incarnato una sorta di sogno collettivo: la casa stratosferica a CityLife, la nascita dei due figli Leone e Vittoria, le feste, i viaggi di lusso. Insomma, una vita scintillante costantemente sotto gli occhi della community.

Poi, nel febbraio scorso arriva la crisi. Prima scoppia il “Pandoro-gate”, quando l’imprenditrice digitale viene indagata per truffa aggravata dalla procura di Milano per le presunte truffe legate alla vendita di pandori e uova di Pasqua. Poi le voci insistenti di “incomprensioni”, di allontanamento tra i due, finché a febbraio ufficialmente viene alla luce la rottura tra Chiara e Fedez, consumata dopo cinque annidi matrimonio. Il rapper lascia l’attico di CityLife trovando un altro posto in cui vivere, non troppo lontano dalla famiglia, poi la messa in vendita della villa da sogno sul lago di Como acquistata per cinque milioni di euro. I mesi passati tra frecciate sui social, canzoni al veleno e tentativi di dialogo, fino a questo giorno, quando Chiara e Fedez sono arrivati a una conclusione definitiva. Forse.