Bertinotti, Trump e Musk "i miliardari buoni": lezione alla sinistra fuori dal mondo

"Mi impressiona, ma purtroppo non mi stupisce". La rielezione alla Casa Bianca di Donald Trump indigna la sinistra italiana, sempre più "fuori dal mondo", chiusa nei salottini e lontana dal flusso della contemporaneità. Fausto Bertinotti, l'ultimo comunista e fondatore e segretario di Rifondazione negli anni Novanta, ormai fuori dalla politica attiva da diversi anni, si conferma invece una delle menti più lucide e disincantate di quel mondo.

Ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, il compagno Fausto riflette: "Noi siamo passati dalla sgrammaticatura che era entrata anche a mani basse nella politica a una grammatica fatta dalla sgrammaticatura. Ormai se tu vuoi avere un appeal devi essere volgare, tanto che il politically correct viene insultato". "Sì, sei fuori moda", annuisce Parenzo.

"Devi essere aggressivo, violento e soprattutto volgare. Questo elemento di costume è secondo me significativo della contro-riforma che sta intervenendo nella politica in Occidente. Tutto quello che eravamo abituati a considerare di pregio viene messo nel cestino. Guardi, tutto lo schieramento eh. La correttezza, persino l'eleganza o la citazione colta erano considerate una divisa per presentarsi. Oggi al contrario, la sgrammaticatura trascinata dal presidente degli Stati Uniti dà il segno di cos'è l'Occidente".

