Zampolli, l'inviato di Trump in Italia: "Prossimo Papa? Chi è il migliore"

Il prossimo Papa? "Deve essere italiano". Lo dice al Corriere Paolo Zampolli, da poco nominato dal presidente americano Donald Trump inviato speciale per le partnership globali. "Alla fine il mio cuore è italiano. Io sono convinto che Sua Eminenza il cardinale Parolin, che ho incontrato tante volte, sarebbe un Papa fantastico: primo perché italiano, secondo perché come segretario di Stato dal 2013 è la persona migliore", aggiunge. Secondo Zampolli "il presidente degli Stati Uniti ha potere su ogni cosa al mondo, è quasi onnipotente. Ma sull’elezione del Papa assolutamente no". Intanto c'è attesa per l'arrivo in Italia di Donald Trump per i funerali del Pontefice.

Il presidente americano atteso stasera a Roma per partecipare domani ai funerali di Papa Francesco, ripartirà dopo la conclusione della cerimonia. Lo comunica la Casa Bianca nel programma delle poco più di 15 ore di ’soggiornò romano del presidente e della first lady, che si imbarcheranno sull’Air Force One dalla base di Andrews alle 8.50 ora di Washington, le 14.50 in Italia, con arrivo previsto all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 22.50.

Da lì, il corteo di auto con a bordo Trump, la moglie e lo staff si sposterà a Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore americano a Roma, dove alloggeranno il presidente e la first lady. Domani mattina, secondo il programma, Trump e la moglie arriveranno intorno alle 9.30 a San Pietro per partecipare ai funerali del Papa, il cui inizio è fissato alle 10. Conclusa la cerimonia, il presidente e la moglie lasceranno il Vaticano alle 12.50 per ripartire da Fiumicino alle 13.30, con l’Air Force One diretto all’aeroporto di Newark. Trump e la moglie Melania, che domani compie 55 anni, sono attesi alle 17.40 ora locale al Trump National Golf Club Bedminster.