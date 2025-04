Funerali di Papa Francesco, come si siederanno i grandi della terra

Tutti presenti ai funerali di Papa Francesco, anche i capi di Stato. E, in attesa di sabato, ecco la lista di chi siede accanto a chi. L'ordine alfabetico dei Paesi in lingua francese sarà, come fu per le esequie di Giovanni Paolo II nel 2005, il criterio con cui si deciderà la scacchiera dei posti per i big mondiali. Stando a Repubblica in prima fila ci saranno Italia e Argentina. Sulla destra del sagrato, accanto a loro, dovrebbero sedersi i membri delle case reali cattoliche, poi quelle non cattoliche e poi i rappresentanti dei governi delle altre nazioni, disposti dunque in ordine di importanza decrescente del capo delegazione. Si parte dai paesi rappresentati da un capo di Stato, poi da un capo di governo, da un ministro e infine da un ambasciatore. Il tutto secondo l’alfabeto francese. Tradotto, ad esempio, gli Stati Uniti saranno alla lettera "E" (États-Unis).

Motivo per cui, ipotizza il quotidiano, Donald Trump potrebbe dunque sedere tra due Stati africani: Eswatini ed Etiopia. Molto vicino dovrebbe sedersi il presidente francese Emmanuel Macron. Lontano invece l’ucraino Volodymyr Zelensky. E ancora, per il Regno Unito ci saranno il principe William e il premier Keir Starmer. Per la Germania, il presidente Frank-Walter Steinmeier con il cancelliere uscente Olaf Scholz. Tra gli altri monarchi: il re di Spagna Felipe con la regina Letizia. Con loro tre ministri.