Trump, la rivelazione su Putin: "Ecco a cosa ha rinunciato"

La Russia ha fatto una "concessione piuttosto importante" per porre fine alla guerra in Ucraina: a dirlo il presidente americano Donald Trump, secondo cui l'omologo russo Vladimir Putin avrebbe deciso di rinunciare a conquistare "l'intero Paese". Il capo della Casa Bianca ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro nell'Ufficio Ovale con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. Di tutta risposta, però, l'Ucraina e gran parte dell'Europa hanno respinto con forza questa idea, sostenendo che non è affatto una concessione da parte di Mosca sospendere la sua conquista territoriale.

Oggi, invece, potrebbe tenersi a Mosca un incontro riservato tra Putin e l'inviato speciale del presidente statunitense, Steve Witkoff. L'indiscrezione circola da alcuni giorni e ha ricevuto una parziale conferma da parte della Casa Bianca, che ha dichiarato probabile la visita di Witkoff in Russia nel corso della settimana, senza tuttavia confermare l'appuntamento diretto con il capo del Cremlino. A rafforzare l'ipotesi di un faccia a faccia imminente, i dati del servizio Flightradar hanno rilevato proprio questa mattina l'ingresso di un aereo statunitense nello spazio aereo russo. Un fatto, questo, che gli osservatori hanno interpretato come segnale dell'arrivo della delegazione americana. Anche le agenzie russe, inoltre, stanno rilanciando la notizia dell'aereo russo in arrivo.