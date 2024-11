Il generale Vannacci gela Parenzo: "Come la hanno vista girare per Prati", fuori le 'prove'

13 novembre 2024 a

I siparietti tra il generale Roberto Vannacci e David Parenzo in diretta a L'aria che tira, su La7, sono ormai diventati un format televisivo. "In collegamento con la nostra Ludovica Ciriello da Strasburgo c'è l'onorevole ex generale. Buongiorno generale, come sta?", chiede titubante il conduttore.

"Buongiorno Parenzo, l'hanno vista girare nel quartiere Prati con questo cappellino. Ho una foto sua, insieme ai suoi figli". E Vannacci tira fuori il cappellino rosso, il simbolo di Donald Trump e della sua campagna Maga, Make America Great Again. Ovvero, l'incubo per qualsiasi spirito democratico o pensatore di sinistra tra i quali rientra a buon diritto Parenzo.

"Non diamo dati sensibili", li riprende David. "No, non giriamo con cappellini... Abbiamo cappelli normalissimi ma non quello. La vedo, come potrei dire, eccitata per questa vittoria e la capisco. Ma c'è anche una polemica che la riguarda direttamente perché lei ha aperto alla Russia...".

Poche ore prima, l'europarlamentare della Lega aveva battagliato con toni ben più aspri con l'ex ministra del Welfare Elsa Fornero. "​Vede generale, od onorevole, come vuole. Noi abbiamo una cosa in comune: tutti e due abbiamo servito lo Stato - aveva notato quest'ultima a DiMartedì, sempre su La7 -. Io ho fatto il professore nell'Università, lei ha fatto il militare fino ai più alti gradi nell'esercito. E' un servizio pubblico e per definizione al servizio degli altri, non ha certezze. Lei parla implicitamente forse di dialogo ma lei ha un'unica verità, la sua. Ma di verità non ce n'è una sola, il mondo è più sfaccettato e quello che trovo importante è avere apertura mentale".

Replica gelida di Vannacci: "Mi dispiace deluderla, ma non credo che abbiamo qualcosa in comune - la gela alla velocità della luce il generale, salito alla ribalta l'estate del 2023 con il suo libro Il mondo al contrario -. Lei ha fatto la professoressa, io ho giurato fedeltà alla patria e giurato di difenderla in armi anche al prezzo della mia vita. Sono cose un po' diverse queste, sono cose riservate ai soldati".