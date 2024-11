David Parenzo, sfogo in studio: "È una me***", ospiti allibiti

15 novembre 2024 a

Fuoriprogramma per David Parenzo. Il conduttore di La7 si lascia andare a un duro sfogo durante L'Aria Che Tira nella puntata di venerdì 15 novembre. Il tutto accade quando a Bologna va in scena il No Meloni Day, con studenti impegnati a insultare il governo, difendere la Palestina e a combattere il patriarcato. E proprio mentre sullo schermo vanno in onda queste immagini, il conduttore decide di collegarsi anche via audio con la piazza.

Da qui l'imprevisto: "Il sionismo è una me**a!", è il grido di Parenzo mentre gli ospiti si lasciano andare a una risata. "Abbiamo beccato proprio il momento topico della manifestazione...", spiega Parenzo. "Questa diventa virale", fa notare Francesco Giubilei in studio.

Tempo addietro il giornalista confessò di aver paura di essere ebreo. "Penso che in questo momento ci sia un processo di nazificazione dello stato di Israele. Ogni ebreo diventa un potenziale nazista, se non dice quello che vogliono loro. […] Oggi ho 48 anni e posso dire di non aver mai vissuto un periodo come quello di oggi, in cui ti senti in pericolo, in quanto ebreo, non solo di mostrare le tue origini, ma anche di esprimere la tua opinione. Qualsiasi cosa tu dica, infatti, vieni accusato di essere nazista", aveva ammesso.