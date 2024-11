Otto e mezzo, Bersani insulta Salvini e Meloni: "I sovranisti della mutua, a destra sono così"

16 novembre 2024 a

Il titolo della puntata di Otto e mezzo di venerdì sera, su La7, è tutto un programma: "Bersani e la destra dei radical chic". Da Lilli Gruber si parla dei rapporti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini con i due trionfatori americani Donald Trump ed Elon Musk.

"Come fanno due leader di destra-destra che dicono di lottare per il riscatto del popolo contro le élite ad avere come modelli l'uomo più ricco del mondo e un miliardario?", chiede la padrona di casa a Pier Luigi Bersani, in collegamento dal suo studio di casa. "La domanda è mal posta?".

"No no è ben posta - risponde con un sorriso sornione l'ex segretario del Pd -, è che questi sono sovranisti della mutua perché davanti a una dichiarazione di Musk, non un cittadino qualsiasi, che ha sparato a zero non solo contro i giudici ma contro la nostra Costituzione abbiamo un governo che è stato zitto. E il nostro presidente della Repubblica è stato costretto a intervenire, non toccava mica a lui salvare la dignità del nostro Paese".

Sul rapporto ricchi-poveri: "Da che mondo è mondo la destra sta con chi dirige il traffico, con i ricchi, e va a cercarsi il consenso del popolo scagliando il ceto medio contro i poveri, i poveri contro i poveracci, i poveracci contro i disperati e i disgraziati, con un po' di propaganda dando qualcosa a tutti", assicura Bersani, che prende poi di mira la manovra.