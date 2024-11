Gianrico Carofiglio chiede consigli: "Devo lasciare X o no?". Ma la risposta è un autogol

17 novembre 2024 a

L'ultima battaglia degli intellettuali di sinistra? Lasciare X. Tutta colpa della vittoria di Donald Trump sostenuta dal patron di Tesla, nonché proprietario del social networl, Elon Musk. A questi non poteva che accodarsi Gianrico Carofiglio. Lo scrittore ed ex magistrato chiede direttamente agli utenti quale sia la mossa migliore. "Mi sto chiedendo se lasciare X (la vicenda delle decine di migliaia di falsi account creati per le elezioni americane e poi fatti sparire è molto grave) anche se non ho ancora preso una decisione. Cosa ne pensate? Nel caso sarò comunque rintracciabile su Instagram e su Threads", è la domanda rivolta sul social.

E le risposte/consigli non sono tardati ad arrivare: "La coerenza di Carofiglio lascia X di Musk per i bot creati pro-Trump ma rimane su Instagram di Zuckerberg, dove il proprietario ha ammesso di aver censurato e bannato account che andavano contro Biden. Direi che è un post perfetto per quelli di sinistra come te", scrive Davide Scifo. "Vai pure sui social dove chi la pensa diversamente viene censurato. Così ti sentirai confortato nel leggere solo commenti pro propaganda di regime…", gli fa eco Marco Mori.

E ancora: "E che barba! Ma fatela finita con questa menata che conferma ancora di più la spocchia di intellettualoidi alla fine davvero sfigati!". Insomma, il pensiero è chiaro tanto che Carofiglio alla fine fa dietrofront: "Va bene, accetto i consigli e rimango. Però ho aperto un account anche su Bluesky che sembra un posto interessante".