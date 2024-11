Paolo Del Debbio sbotta contro Laura Boldrini: "Ma cosa ca*** c'entrano?"

22 novembre 2024 a

Paolo Del Debbio spazientito. A fargli perdere le staffe, Laura Boldrini. Ospite di Dritto e Rovescio la deputata del Pd prende le difese di quei giovani che in questi giorni hanno dato vita a manifestazioni violente: "Ma per fortuna che ci sono ragazzi che non abbassano la testa su tutto. Sempre con loro ma quando si comportano in modo da argomentare, mai la violenza. Ma se uno strappa un volantino o dice 'fuori i fascisti dall'università' non vedo perché dovremmo censurare questo, assolutamente", afferma la Boldrini. Parole però che non vanno giù al conduttore di Rete 4.

Alla fine del servizio mandato in onda, le telecamere si riaccendono nello studio dove il giornalista appare sconsolato, con le mani sul volto e con voce quasi rassegnata: "Ma signora Boldrini, io la ringrazio che lei ci concede sempre interviste così gentili. Ma cosa ca***o c'entrano 'sti ragazzi di Azione universitaria con i fascisti?". E ancora: "Si può eventualmente combattere un presunto fascismo con antifascisti come quello di non far parlare in una scuola?". Poi il riferimento a un altro dem, anche lui ospite del programma: "Signora Boldrini, ma per favore, lo faccia per Matteo Ricci che è una persona ragionevole: vedevo che soffriva mentre lei parlava. Lo faccia per lui se non per me".

L'eurodeputato dem si dice infatti in disaccordo con la parlamentare perché "Azione giovani è un'organizzazione lontana anni luce dalle mie idee politiche ma ha diritto di parlare. Non era CasaPound, non era Forza Nuova". Insomma, è "un atto violento" anche strappare un volantino in mano a chi lo distribuisce.