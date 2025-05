L'Aria Che Tira, è lite Gasparri-Boldrini: "Fa la questurina"

È scontro tra Laura Boldrini e Maurizio Gasparri. Al centro del dibattito Donald Trump vestito da Papa in un fotomontaggio rilanciato dalla Casa Bianca. "Ripeto quello che ho detto ieri, per quello che conta la mia opinione... - premette il senatore di Forza Italia nello studio de L'Aria Che Tira -. Detto questo, negli anni '80, in America, divenne presidente repubblicano un attore, che era stato governatore della California. Fu un grande presidente: era contro i dazi e per il libero mercato, che ha piegato l'Unione sovietica...". "E, in conclusione?", interviene la deputata del Pd mettendo fretta all'interlocutore.

Parole che non passano inosservate: "Non sono a scuola - tuona Gasparri -, mica lei mi deve fare l'interrogatorio. Sto parlando con Parenzo". Poi, proseguendo il suo discorso: "Nessuno si ricorda più che Reagan ha fatto l'attore. Ora un presidente che si fa attore". "Quindi va tutto bene? Si è arrampicato sugli specchi", incalza nuovamente Boldrini.