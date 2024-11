Fedez stronca Elly Schlein: "Il generale Vannacci è dieci spanne sopra"

27 novembre 2024 a

a

a

Potrebbe essere il dissing dell'anno, forse del decennio. Fedez contro Maurizio Gasparri, sarà scontro diretto nel corso di Pulp Podcast, il nuovo podcast del rapper milanese condotto insieme a Mr. Marra.

A "battezzarlo", in qualche modo, Giuseppe Cruciani e David Parenzo che a La Zanzara, su Radio 24, ospitano proprio l'ex marito di Chiara Ferragni. Cruciani gli chiede chi sia il suo ospite ideale: "Sicuramente è Giorgia Meloni...". E qui Fedez spiazza tutti, facendo un altro nome: "Io vorrei Gasparri. Perché io e lui abbiamo un pregresso importante perché ce ne siamo dette di tutti i colori ed è giunta l'ora di un confronto pubblico".

"Clima deteriore". Landini insiste sulla "rivolta sociale"? Gasparri lo inchioda così

Cruciani, a questo punto, organizza l'anteprima del faccia a faccia telefonando proprio al capo dei senatori di Forza Italia, uno che non si sottrae mai ai duelli, soprattutto se rusticani. "Ti voglio convincere di una cosa, voglio che vai ospite da Fedez", lo provoca Cruciani. "Ma è una voce registrata o sei dal vivo?", chiede a quel punto Gasparri. E quando Fedez risponde in tempo reale con una battuta, "È intelligenza artificiale", l'onorevole molla gli ormeggi e si lascia andare.

"Finalmente sei intelligente anche tu. Con l'artificiale te la cavi. Con l'intelligenza artificiale c'è una speranza anche per Fedez". "Gasparri è fortissimo", si frega le mani Fedez, con Gasparri che lo incalza: "Ma tu vuoi questo dibattito? Io sono cattivo. Io non sono d'accordo con te su niente. Questi testi che hai scritto, dove minimizzi sulle droghe". Fedez gli chiede: "Dove minimizzo sulle droghe?". E il senatore azzurro ed ex ministro, pronto: "Quelli con il tuo amico J-Ax, anche se J-Ax è peggio. Ma alla fine il messaggio che passa è questo". Tutto pronto per l'incontro, dunque, con ring virtuale allestito a Milano. In casa di Fedez, al secolo Federico Lucia.

Ma non è finita. Tra il generale Vannacci ed Elly Schlein chi ti piace di più?: “Vannacci. La Schlein non attecchisce, chi la voterebbe? Comunicativamente Vannacci è dieci spanne sopra, se la mangia”. Poi, dato che la sede di Radio 24 è situata davanti alla sede della Pirelli e dato che secondo i rotocalchi Chiara Ferragni sarebbe fidanzata con Giovanni Tronchetti Provera, ecco la domanda sibillina: tutto questo "ti fa venire in mente qualcosa? Che effetto ti fa essere passato davanti a questo palazzo?”. “Spero mi arrivino delle gomme a Natale, un cadeau”, risponde con ironia Fedez, con un chiarissimo riferimento alle voci sulla liaison Tronchetti Provera-Ferragni.