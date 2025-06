Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

Quando si dice la coerenza. Ilaria Salis "è una di quelle che ha criticato duramente le nozze del sior Bezos a Venezia e vende il suo libro su Amazon". Lo sottolinea Giuseppe Cruciani in un suo intervento a La Zanzara, il programma che conduce su Radio 24 insieme a David Parenzo. "Dove sta la coerenza? Dovreste nascondervi", incalza il giornalista allargando il campo a tutta la sinistra. Come ricordato da un articolo di Libero, l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra non è l'unica anti-Bezos caduta in contraddizione. Da Andrea Scanzi a Beppe Servergnini, infatti, sono in tanti i critici del matrimonio extra-lusso tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez in Laguna a usufruire dei servizi di Amazon, il colosso delle vendite online (e non solo) fondato proprio dal miliardario americano.

Per la Salis, in ogni caso, è stato un weekend intenso. Mentre a Venezia i suoi compagni dei centri sociali del Nord-Est si sono dati un bel daffare per cercare si sabotare le inaccettabili nozze capitaliste a suon di carnevalate in piazza e sui social, il pensiero dell'attivista antifascista non poteva non essere a Budapest, la stessa città in cui secondo la giustizia ungherese avrebbe partecipato al pestaggio di un militante di estrema destra. Per questo era finita in carcere e rischia ancora di venire condannata. Anche per questo, troppo pericoloso partecipare insieme a Schlein e Calenda al Gay Pride, corteo per i diritti civili degli omosessuali letto da tutti anche come una sfida al premier magiaro Viktor Orban. Vale a dire, il nemico pubblico numero 1 di Ilaria.