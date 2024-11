Cecchi Paone provoca, Vannacci lo stronca: "Noi chi?", "Non vive nella realtà"

27 novembre 2024 a

"Cosa non le piace della von der Leyen bis?": David Parenzo lo ha chiesto al suo ospite in collegamento a L'Aria che tira su La7, Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega. Che ha risposto: "Tutto, i commissari hanno dimostrato di voler agire nella continuità del quinquennio precedente, quindi più spese per il green deal, più guerra, più censura, più centralismo, dunque non c'è nessun cambiamento rispetto a chi ci ha portati in questa situazione di precarietà, di instabilità, di povertà e di minore libertà. Noi c'eravamo espressi in maniera contraria all'elezione di von der Leyen a luglio e quindi siamo stati estremamente coerenti oggi a esprimere il nostro no nei confronti di questa commissione che non ha dimostrato alcuna buona volontà".

"Ma quando lei dice 'noi' a chi si riferisce?", gli ha chiesto Alessandro Cecchi Paone, altro ospite del talk. "Dottor Paone, lei forse vive nel mondo della percezione e non in quello della realtà - ha replicato il generale -. Io non solo faccio parte del gruppo dei Patrioti da sempre, ma faccio parte anche della Lega da sempre, da quando ho iniziato la mia vita politica, e continuerò a far parte della Lega. Queste sono state le mie parole anche quando abbiamo dato vita al movimento politico 'Il Mondo al contrario' che si inquadra come un movimento che supporta me come eurodeputato della Lega".

Tornando alla conferma della von der Leyen a capo della Commissione europea, Vannacci ha dichiarato: "Noi il nostro lavoro parlamentare lo faremo, già alcune leggi non sono state approvate nonostante la Commissione le supportasse, per esempio abbiamo ritardato l’applicazione sulla deforestazione. Questo fa vedere che il Parlamento la sua voce in capitolo la ha e noi siamo qua per combattere strenuamente, fino all'ultimo sangue, per affermare le nostre idee".

