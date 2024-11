Maria Rosaria Boccia querela Vittorio Feltri. La replica: "Siamo al delirio"

30 novembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia ha querelato Vittorio Feltri. Il motivo? Il direttore editoriale del Giornale una "espressione offensiva" per commentare il caso Sangiuliano durante una sua ospitata a L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo. Già in quell'occasione, la frase usata dal giornalista aveva suscitato indignazione tra gli ospiti in studio. E Feltri aveva poi deciso di abbandonare il collegamento.

A dare l'annuncio della querela è stato lo stesso Vittorio Feltri sui social. "La Boccia mi ha querelato perché in tv ho detto: lei mi è stata presentata come sua amica non certo come la sua tr***a. Siamo al delirio", ha scritto su X il giornalista.

La Boccia mi ha querelato perché in tv ho detto: lei mi é stata presentata come sua amica non certo come la sua troia. Siamo al delirio. — Vittorio Feltri (@vfeltri) November 29, 2024

Nel corso di quella trasmissione, Vittorio Feltri stava raccontando ai telespettatori di aver pranzato insieme all'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e a Maria Rosaria Boccia in un ristorante di Milano. Subito dopo gli hanno domandato come gli fosse stata presentata la donna. E lui ha esclamato: "Amica... come volete che me la presentasse, come la sua tr***a?". A quel punto, Parenzo ha chiesto al direttore di evitare di usare certe espressioni. Ma lui ha subito replicato: "Quello che voglio sottolineare è che il conto l'ho pagato io".