DiMartedì, Elly Schlein sbrocca per il "gufo advisor" di FdI: che figuraccia su La7

Elly Schlein nel mirino del "Gufo advisor". Ad Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia è sbarcato il pannello dedicato a smontare le "migliori" gufate delle opposizioni anti-Meloni. E tra queste, appunto, ci sono quelle della leader del Pd. "FdI di dice che ha sbagliato tutte le previsioni?", domanda Giovanni Floris a DiMartedì mentre la dem nega: "Intanto lo dovrebbe dimostrare all'Italia, le persone non stanno meglio dopo due anni di governo Meloni, con le tasse aumentate e la scuola e la sanità tagliata".

Per Schlein "in queste manovre non c'è stato un investimento per rilanciare l'economia, a parte quello sbagliato e vetusto del Ponte di Messina. Hanno sbagliato nuovamente i dati sulla crescita. Noi con la critica portiamo proposte alternative". Nessuna risposta invece sull'affermazione (sbagliata) che le ha permesso di essere tra i volti del divertente "gufo advisor". Ossia quella che accusava la destra di "essere dalla parte degli evasori".

Biasimo smentito dai numeri. A ottobre infatti è stato pubblicato il consueto "rapporto sull’economia non osservata" del ministero dell’Economia, il riepilogo più completo su quanti soldi lo Stato perde ogni anno a causa dell’evasione fiscale. Risultato? L’evasione è in calo costante da anni, e si misura tramite il cosiddetto tax gap, la differenza tra quanto si stima sarebbe dovuto al fisco dai contribuenti e quanto realmente viene versato. Gli ultimi dati sono relativi al 2021 e mostrano che anche in quell’anno l’evasione stimata si è ridotta rispetto al 2020, da 85 a 82 miliardi di euro: il totale superava i 100 miliardi fino al 2019. La propensione all’evasione, cioè la percentuale di imposta evasa sul totale dovuto, è scesa a sua volta dal 17 al 15 per cento.