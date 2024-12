Open Arms, Elon Musk si schiera con Salvini: "È assurdo che venga processato per aver difeso l'Italia!"

19 dicembre 2024 a

Meno di 24 ore e Matteo Salvini saprà quale sarà la decisione del tribunale di Palermo in merito al processo Open Arms che lo vede coinvolto in prima persona. "Erano liberi di andare ovunque. Anzi, non era solo un loro diritto, ma il loro dovere", "potevano andare in Libia, Tunisia, Malta, Francia, oppure in Spagna, da dove proviene la Ong. Potevano andare ovunque. Ma hanno rifiutato, perché la loro era una azione politica. La cosa incredibile è che la causa non è contro Open Arms, ma contro di me". Lo ha detto lo stesso Salvini nella sua intervista al quotidiano olandese De Telegraaf in vista della sentenza Open Arms. "Mi aspetto l'assoluzione, ma nel frattempo ci sono stati tre anni di udienze, decine di viaggi a Palermo, tanti giorni persi nella lettura di testimonianze e atti giudiziari. Quei sei anni non mi danno fastidio, non mi preoccupano, ma mi sconcertano", ha spiegato il vicepremier parlando della richiesta dell'accusa.

"Una condanna per l'Italia sarebbe una figuraccia. Costituirebbe un pericoloso precedente. I ministri di tutta Europa potrebbero chiedersi se potranno fermare i migranti. Credo che questo sia il primo processo politico in Occidente su una questione politica che, tra l'altro, all'epoca era sostenuta dall'intero governo. Inoltre quello che ho fatto era in linea con il programma elettorale della Lega che gli italiani avevano votato. Una condanna costituirebbe quindi un sovvertimento delle regole democratiche", ha concluso il ministro.

Non solo Salvini, anche Simonetta Matone si è esposta pubblicamente in difesa di Salvini. "Personalmente per domani confido nell'assoluzione di Matteo Salvini. Perché non è degno di un Paese civile vedere che per la stessa fattispecie si possa essere archiviati a Catania e tratti a processo a Palermo. Questo vorrebbe dire che la giustizia è governata dal principio del 'con chi capito' e questo è assolutamente scandaloso. Salvini ha agito in maniera giusta, onesta e corretta e resterà al suo posto", ha dichiarato il deputato della Lega.

Ma Salvini può contare anche sul sostegno di uno dei grandi del panorama internazionale. Elon Musk, che non ha mai nascosto la sua simpatia per il leader del Carroccio, ha commentato così il processo Open Arms sul suo social network: "È assurdo che Salvini venga processato per aver difeso l'Italia!".