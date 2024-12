Ghali, l'anno si chiude coi conti in perdita per due società. E c'è il mutuo da pagare...

22 dicembre 2024 a

Non è stato un 2024 ricco per Ghali. Open con Fosca Bincher ha fatto i conti in tasca all'artista e come sottolinea il sito a quanto pare nelle tasche del cantante ci sarebbe qualche problemino. "Dalle due società che controlla con la mamma Cheddi Amel che ne è anche amministratrice ha ricavato complessivamente una perdita di 155.633 euro ben diversa dal guadagno di 151.146 euro dell’anno precedente.

E anche i ricavi sono diminuiti sensibilmente, scendendo di oltre mezzo milione di euro a 1,288 milioni di euro. Dimezzata anche la liquidità sui conti correnti della società più importante, essendo passata da 932.094 a 453.199 euro. Una caduta che per Ghali, che pure ha vissuto anni di vacche grasse, rappresenta qualche problema, tanto più che ogni mese il rapper deve pagare a Banca Sella circa 10.600 euro per due mutui contratti per l’acquisto di altrettante case", si legge su Open.

Sempre secondo i dati riportati dal sito di informazione fondato da Enrico Mentana, Ghali non ha abbandonato la sua passione per il mattone. Infatti in questi anni il cantante avrebbe acquistato alcuni immobili accendendo mutui. Il primo acquisto è quello del 2018 a Buccinasco dove ha comprato un immobile di 12 vani con box auto per il quale ha contratto un debito con la banca di circa 400.000 euro. Nel 2023 invece avrebbe piazzato altri due acquisti, questa volta nella città di Milano. Uno dei due appartamenti è una unità immobiliare in pieno centro con 8 vani e con un mutuo che ammonterebbe almeno a 1,2 milioni di euro.