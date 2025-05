Ghali al Concertone, disastro a microfono spento

Piccolo imprevisto tecnico per Ghali al concertone del primo maggio: mentre il rapper si esibiva sulle note di "Casa mia", il volume del microfono si è abbassato di colpo e la sua voce non si è quasi più sentita. A quel punto l'artista ha deciso di far cantare la piazza al posto suo. Successivamente, un tecnico è salito sul palco per porgergli un nuovo "gelato" e tutto si è risolto. "Senza cuffie vi sento di più, senza microfono ancora di più", ha commentato Ghali.

Dopo che ha cantato #Ghali ho girato canale perché volevo vedere solo lui! #1M2025 pic.twitter.com/qKUGQ8mv3p — Ꭱꪮᖯꫀɾtᥲ ❤️‍ (@Chenesai_6311) May 1, 2025

A condurre l'evento sono stati i cantanti Noemi, BigMama ed Ermal Meta e Vincenzo Schettini, il professore di fisica più famoso del web. Altra grande protagonista del concertone, poi, è stata Elodie che, tra una canzone e l'altra, ha voluto fare un discorso sui diritti al pubblico di Piazza San Giovanni. La cantante - che si è esibita sulle note di "Black Nirvana", "La coda del diavolo", "Mi ami mi odi" e "Bagno a mezzanotte" - ha raccontato ai fan che la acclamavano di avere sempre assistito al concertone dietro alle transenne, in compagnia degli amici: "È la prima volta che vivo il Primo Maggio dal palco, ma ne ho fatti tantissimi tra il pubblico, mi è sempre piaciuto perché è la casa dei diritti: i diritti o sono di tutti o sono privilegi", ha detto.