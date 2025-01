Oliviero Toscani ricoverato in ospedale: "Non più cosciente", drammatica fuga di notizie

11 gennaio 2025 a

a

a

Continua a preoccupare la salute di Oliviero Toscani. Il noto fotografo, ricoverato all'ospedale di Cecina, è in stabili condizioni ma ancora molto gravi. La amiloidosi, malattia attualmente senza cura di cui il fotografo è affetto si sarebbe aggravata proprio nelle ore precedenti. Toscani ha trascorso la notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale ed è ancora in prognosi riservata. Ieri ha ricevuto anche la visita del presidente della Toscana, Eugenio Giani, che si trovava in provincia di Livorno per già programmati impegni istituzionali. Stando a quanto diffuso da Dagospia, Toscani non sarebbe "più cosciente".

Era stato lui stesso in un'intervista al Corriere della Sera pubblicata il 28 agosto 2024 a rendere nota la sua rara malattia diagnosticata nel 2023, e a rivelare di essersi sottoposto a una cura sperimentale. "In un anno ho perso quaranta chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali". Poi pochi giorni dopo, il 3 settembre, il celebre fotografo fece la sua ultima apparizione pubblica apparendo in video alla trasmissione In Onda su La7, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile.

Qui ammise: "Si pensa a tante cose quando si è vivi. Poi, quello che succederà quando sarò morto non mi interessa assolutamente. Sai, quelli che vogliono una certa scritta sulla tomba, quelli che vogliono essere ricordati... No, è tutto lì. È tutto ridicolo. Mio figlio Rocco dice che le ceneri le butterà sul letame dei cavalli. Quando è finita, è finita. Ma non mi spaventa assolutamente. È normale".