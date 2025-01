Report, la piddina Concia accusa: "Minacce e liste di proscrizione"

14 gennaio 2025 a

a

a

"Sulla mia bacheca di Facebook è arrivato un messaggio minaccioso, una lista di proscrizione di persone che hanno aderito a Sinistra per Israele, tra cui io, Pina Picierno, Piero Fassino e tanti altri dopo la puntata di Report. Un delirio su una fantomatica lobby israeliana. Dobbiamo denunciare": Anna Paola Concia, ex parlamentare del Partito democratico, lo ha scritto su X denunciando di fatto un servizio della trasmissione di Sigfrido Ranucci su presunte e pericolose lobby di potere israeliane. Tanto è bastato per scatenare reazioni violente sui social. A indispettire soprattutto il racconto di presunti interessi economici tra Europa e Israele. Si tratta del secondo problema per Report dopo l'annuncio di querela arrivato da Marina Berlusconi per un servizio su suo padre, l'ex premier e Cav.

La Concia, seppur indirettamente, si è sentita tirata in ballo per via della sua adesione a Sinistra per Israele. Il gruppo non è stato citato durante la trasmissione ma, come si legge sul Secolo d'Italia, sarebbe stato messo nel mirino subito dopo. Il riferimento dell'ex deputata nel suo tweet è presumibilmente a un post spuntato sui social al termine della puntata. Un post dal titolo “I tentacoli delle lobby israeliane sul Parlamento europeo”. Post che ha avuto grande eco e il cui collegamento con Report sembrerebbe essere esplicito. Nel comunicato si legge testualmente: "Nella puntata andata in onda ieri sera, Report ha svelato il fiume di milioni spesi dalle lobby israeliane per ammorbidire il parlamento europeo".

"Tra i parlamentari più attivi nei rapporti con queste lobby - si legge ancora - nel corso dell'inchiesta sono stati citati Pina Picierno e Piero Fassino, entrambi firmatari del manifesto 'Dal 7 ottobre alla Pace', pubblicato da Sinistra per Israele".