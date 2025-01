Rosy Bindi, sparate su Elon Musk: "Torniamo a essere sudditi, la democrazia è finita"

15 gennaio 2025 a

Nemico pubblico numero 1, almeno per la sinistra italiana. Si parla di Elon Musk, il tycoon e braccio destro di Donald Trump. E di mister Tesla se ne parla a Tagadà, il programma condotto da Tiziana Panella nel pomeriggio su La7. E nella puntata di mercoledì 15 gennaio ecco in studio Rosy Bindi, la quale viene chiamata a commentare la possibile fornitura di Starlink, altra azienda di Musk, all'Italia. Si tratta della fornitura della rete satellitare internet, vista dalla sinistra nostrana come fumo negli occhi.

"Mettiamoci più soldi e facciamo prima. Ammettiamo il ritardo e diamoci da fare. La cosa di Musk non è gratis, punto primo", premette la Bindi chiedendo che l'Europa acceleri sul suo programma di rete satellitare (la piddina, però, non ricorda che gli stessi vertici Ue nei giorni scorsi hanno detto di ritenere più che legittimi eventuali intese con Musk per Starlink).

Dunque, sempre più affranta e catastrofista, Rosy Bindi riprende: "Se uno riesce a dividere l'Europa in rapporti bilaterali su una questione così importante è chiaro che scardina tutto. Forse è la leva più importante su cui può far lega. E si parla di sicurezza: quale sicurezza possiamo avere se da un giorno all'altro un privato ha in mano la nostra sicurezza?", sospira.

Ma il meglio del peggio in termini di prospettive catastrofiche deve ancora arrivare. "Io credo che noi dobbiamo constatare con molta preoccupazione che è finito il rapporto tra democrazia e capitalismo, il capitalismo si è affrancato totalmente dalla democrazia come sistema di regole, di governo, come regime preoccupato dal porre al centro i cittadini", riprende.

"Non siamo più cittadini sovrani, torniamo ad essere sudditi - la spara grossissima -. E tra l'altro sudditi che non rispondono a nessuno. Questo è il vero motivo per il quale io credo che se vogliamo salvare le nostre democrazie, in particolare l'Europa, perché penso che gli Usa con una svolta trumpiana così forte hanno compromesso molto, dobbiamo fare i conti con questa realtà. Serve più Europa e investire nei settori che ci possono assicurare questo. Dalla democrazia dipende tutto il resto", conclude Rosy Bindi. In sostanza, secondo la piddina, con l'avvento di Elon Musk siamo spacciati. Non stiamo forse un po' esagerando?

Tagadà, il catastrofismo di Rosy Bindi su Elon Musk: qui il video