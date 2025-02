Giovanni Minoli, la bomba: "Complotto tedesco contro Meloni", ecco la prova

Roberto Tortora 01 febbraio 2025 a

Il caso Almasri sta tenendo banco in tutti i salotti, sia quelli istituzionali sia quelli televisivi. È in corso una guerra di poteri, tra governo e magistratura, o c’è il zampino di qualcun altro, di altri Stati europei che vogliono mettere in cattiva luce Giorgia Meloni agli occhi degli Usa?

Il premier, dopo aver comunicato in prima persona di aver ricevuto un avviso di garanzia, ha attaccato le toghe: “Alcuni giudici vogliono governare: allora si candidino”. L’Anm non ha fatto tardare la sua replica: "I politici non facciano i magistrati e lascino a loro valutare gli atti processuali senza condizionamenti”. In mezzo a questo fuoco, un parere autorevole è quello del giornalista e autore televisivo Giovanni Minoli, intervistato a 4 di Sera, il programma di approfondimento e di attualità in onda tutti i giorni su Rete 4.

Minoli la spiega così: “Le domande che mi faccio su questa storia sono… chi era questo signore? È padrone di mezza Libia, è capo dei servizi segreti, stava in Germania, perché non lo hanno preso lì e ce l'hanno spedito? Forse i tedeschi sono un po' arrabbiati con noi, perché la Meloni con Trump è riuscita a costruirsi un rapporto privilegiato? Detto questo – spiega l’ex-volto storico di Mixer - mi sono chiesto, ma… per rimandarlo in Libia semplicemente e tranquillamente potevano mettere il segreto di Stato e mandarlo lì in Libia. Come hanno fatto, peraltro, quando si sono incontrati all'autogrill Matteo Renzi e Mancini, anche lui uomo dei servizi segreti. Hanno messo il segreto di Stato su quell'incontro: non hanno sparato, non hanno rubato, non c'erano bambini morti lì vicino, quindi non si è mai capito perché. Avessero messo il segreto di Stato sul fatto che lo rimandavano in Libia (sempre Almasri, ndr) sarebbe stato normale, perché quella personcina lì è una personcina che può essere trattata in modo speciale. Quanto ai rapporti tra la Meloni e la magistratura, beh… non penso che tendano a migliorare”.