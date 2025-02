Carlo Nordio, il finto dentista? Bomba su Travaglio e il "Fatto": "Aperta indagine per sostituzione di persona"

08 febbraio 2025 a

Una spystory a cavallo tra giornalismo, gossip e politica. Anzi, fantapolitica. E a rimetterci potrebbe essere Marco Travaglio. Il 20 settembre 2024 il Fatto quotidiano sgancia una delle sue tante "bombe". Secondo il giornale diretto da Travaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio avrebbe deciso la cancellazione del reato di abuso d’ufficio per aiutare il suo dentista.

Suggestivo, ma falso. Secondo il Giornale, ci sarebbe ora un fascicolo d'indagine aperto per il reato di "sostituzione di persona" per una telefonata misteriosa arrivata proprio allo studio del dentista del Guardasigilli, guarda caso il giorno prima della pubblicazione del presunto scoop.

Il dentista di Nordio sarebbe stato il dottor Gian Antonio Favero, da Padova. Che sì, era stato condannato per abuso d'ufficio e sì, grazie alla abolizione del reato ha potuto chiedere la cancellazione della sentenza. La correlazione è farina del Fatto, ovviamente, con titolo tagliato con l'accetta: "Nordio salva il suo dentista". Titolo che sarebbe valso a Travaglio una comunicazione di notizia di reato dalla procura di Roma.

"Il giorno prima della pubblicazione dell’articolo, ovvero il 19 settembre, al centralino riservato del ministero della Giustizia arriva una chiamata da parte dello studio dentistico di Favero a Treviso - riporta Luca Fazzo, cronista del Giornale -. La segretaria Elena racconta di aver ricevuto una telefonata da parte di un sedicente appartenente alla segreteria del ministro che chiedeva un appuntamento per una seduta di igiene dentale a dicembre. Elena a quel punto fissa l’appuntamento ma richiama il ministro. ‘La stessa ha riferito che alle ore 14,58 dal numero 0632818*** una persona con voce maschile che si è presentata come membro della segreteria particolare del ministro Nordio ha richiesto un appuntamento per una seduta di igiene dentale per dicembre. La signora ha fissato l’appuntamento per il 20 dicembre 2024. L’interlocutore ha confermato il giorno e l’orario aggiungendo che il ministro sarebbe stato accompagnato da due uomini di scorta’. La segretaria prova a richiamare ma nessuno risponde. E a quel punto scattano gli accertamenti…".

Il sospetto (del Giornale) è che il giornalista del Fatto possa aver fatto una telefonata per confermare se il dentista fosse davvero quello del ministro. E dal Ministero di Giustizia confermano la ricostruzione del Giornale, aggiungendo che, "inoltre, il dentista Gian Antonio Favero, raggiunto da una falsa telefonata del ministro Nordio, non è mai stato il suo dentista. Il Ministro ha dato l’incarico al suo legale per le azioni di conseguenza".