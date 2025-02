4 di Sera, Cottarelli: "Ecco il vero obiettivo di Trump"

19 febbraio 2025 a

"Il vero obiettivo di Trump è staccare la Russia dalla Cina": l'economista Carlo Cottarelli, ospite di Paolo Del Debbio a 4 di Sera, lo ha detto a proposito delle ultime dichiarazioni del presidente americano contro l'Ucraina e il suo leader Volodymyr Zelensky.

"La vera sfida nei prossimi decenni - ha proseguito Cottarelli nel suo intervento - è quella tra Usa e Cina. E' la prima volta dalla seconda guerra mondiale che non abbiamo più un solo paese egemone, gli Stati Uniti, perché all'epoca neanche l'Unione sovietica poteva competere in termini economici con gli Usa. Ne abbiamo due, abbiamo due galli in un pollaio".

Secondo l'economista. "la Cina, che economicamente è anche più grande, ha una debolezza rispetto agli Usa, l'arsenale nucleare. E chi ce l'ha quell'arsenale nucleare che può essere dato alla Cina? La Russia. Quindi la combinazione tra Cina e Russia è qualcosa che può davvero fare paura agli Usa. Se Trump riesce a staccare la Russia dalla Cina per lui e per gli Usa è un grosso vantaggio. E chi ci va di mezzo in tutto questo è l'Europa perché Trump è disposto a lasciare pezzi dell'Europa agli interessi della Russia".