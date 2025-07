Antonio Di Pietro sul referendum per la Giustizia: "Voterò sì"

Lui stesso ha dovuto fare i conti con una vicenda simile: "Quando ho ricevuto un avviso di garanzia ed ero ministro del governo Prodi, mi sono subito dimesso. Io allora mi sentivo di fare così ma oggi non lo rifarei: ero innocente e sono stato prosciolto. Io ho interrotto la mia presenza in quel governo e in politica. Quando c'è invece un discrimine? Quando c'è il rinvio a giudizio. Non perché ti deve sentire colpevole ma per un atto di responsabilità verso chi sta con te al governo e verso l'opinione pubblica". Per Di Pietro però "né Ricci, né Sala credo che si debbano dimettere. Il motivo è semplice: spetta all'accusa dimostrare che Sala ha fatto o ha fatto fare quel che altri hanno fatto per interesse privato e non per interesse pubblico. O che Ricci ha fatto quello per cui lo accusano, per guadagnare dell'utilità illecita. Il consenso politico è il risultato naturale di un'azione politica. Trovatemi un politico che non fa politica per avere consenso, credo che sia la naturale conseguenza. Si deve vedere all'interno di quel fascicolo, quando verranno depositati gli atti, in che cosa consiste il consenso politico. Perché se rimane una mera affermazione generica vuol dire che non è colpevole, ma soprattutto che il reato non sussiste". Infine non manca il passaggio sulla riforma della Giustizia di Carlo Nordio, su cui il Pd fa barricate: "Con questa riforma il pm avrà ancora più potere e ancora più autonomia. Voterò sì al referendum ma vorrei tanto votare no perché ci ha messo il capello Berlusconi, questo ha imbrogliato tutta la situazione".