Cacciari bloccato in coda, dà di matto sulle Dolomiti

"Siamo bloccati in coda da quasi due ore. Dall’uscita dell’autostrada a Longarone. Come è possibile? E questi vogliono fare le Olimpiadi? Ma sono consapevoli della situazione? Qualcuno è venuto a vedere?": lo sfogo arriva da Massimo Cacciari, che alle 11 di sabato 19 luglio era in coda con migliaia di altri automobilisti per salire in montagna. Era diretto a Dobbiaco per una conferenza, come riportato dal Corriere delle Alpi. Ma il traffico era rallentato fin dall’uscita di Pian di Vedoia e ha reso tutto più complicato. E così il filosofo ed ex sindaco di Venezia ha trascorso ore in fila con la sua auto.

In quel caso, però, la "colpa" non sarebbe stata né dei lavori in corso né delle frane. Le auto si devono immettere nella statale 51 con lo svincolo a una sola corsia. Di conseguenza il traffico si fa quasi sempre intenso e tutto è bloccato. Le lamentele di chi finisce col restare imbottigliato in strada sono contro le istituzioni locali e l’Anas e riguardano il ritardo dei lavori relativi alla viabilità bellunese. Adesso, comunque, come ricorda il Corriere della Sera, ci sono tre bypass importanti del Cadore che stanno per essere completati. E questa è una buona notizia per gli automobilisti.