Addio ad Hulk Hogan, super campione di wrestling: aveva 71 anni

La leggenda del wrestling Hulk Hogan è morto all'età di 71 anni, per arresto cardiaco. Lo riportano vari media Usa. Nato Terry Gene Bollea, Hogan è stato trovato morto nella sua casa di Clearwater, in Florida. Era un grande fan di Donald Trump, che aveva sostenuto intervenendo anche alla convention repubblicana strappandosi la maglia, un gesto per lui iconico. Hogan era molto popolare anche in Italia.

Il wrestler dai lunghi capelli ossigenati e i baffi in tinta era nato in Georgia l'11 agosto del 1953. Figlio di un capocantiere e di un'insegnante di danza, la leggenda narra che la sua possanza fisica sia dovuta al mix di origini francese, scozzese, panamense e perfino italiana. La sua avventura nel wrestling è iniziata quando la famiglia si è trasferita in Florida e le sue performance hanno contribuito a rendere famosi in tutto il mondo gli incontri della World Wrestling Entertainment, la federazione nazionale della disciplina.