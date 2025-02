Capezzone, "dove deve nascondersi Conte". Ovazione a 4 di Sera

20 febbraio 2025 a

Quelli del Pd e del Movimento 5 Stelle dovrebbero nascondersi. In un tubo. Parola di Daniele Capezzone, che ospite di Paolo Del Debbio a 4 di Sera, il talk quotidiano dell'access prime time di Rete 4, strappa almeno un paio di divertite ovazioni in studio.

"Quando io vedo Giuseppe Conte che dice 'vergogna!' e gli si scompiglia pure la pochette, 'vergognaaaaa!'... Ma è lo stesso Giuseppe Conte dei banchi a rotelle? No, perché vorrei sapere", chiede sarcastico il direttore editoriale di Libero, portandosi a casa il primo convinto applauso dei presenti.

"Ma è lo stesso Giuseppe Conte del Superbonus, 200 miliardi di buco? - si infervora ancora Capezzone - Era al governo con l'attuale sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che era ministro dell'Economia e teneva i conti. Al primo provvedimento sul Superbonus - ricorda -, così ridiamo tutti, avevano stimato per il primo anno credo 50 o 60 milioni di costi, cioè un caffè praticamente. E' finita con 200 miliardi di buco, 7 miliardi al mese di buco, e ancora parlano? Ma questi del Movimento 5 Stelle e del Pd dovrebbero, chiedo scusa, dovrebbero andare a nascondersi in un tubo, un grande tubo, un gasdotto, e sbucare in Azerbaijan".

Quanto grande il tubo? Capezzone lo indica con un inequivocabile gesto delle mani, a favor di telecamera. E come direbbe Massimo Boldi, "non guardà li mani, guarda li bracci". Sessantaquattro secondi cronometrati di sfottò politico da incorniciare.