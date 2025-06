Giuseppe Conte gela Elly Schlein: "Candidata premier? Mi sembra prematuro"

Elly Schlein sarebbe in grado di essere presidente del Consiglio? "Perché no? È segretario di un partito importante, ha esperienza politica, perché non dovrebbe aspirare e non dovrebbe essere in grado?". Sarà lei la candidata del centrosinistra? "Mi sembra un po' prematuro, un tantino. Noi ci preoccupiamo prima di costruire un progetto, e speriamo di arrivarci in modo solido e serio, poi un attimo dopo ci porremo questo tema". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervistato a Un Giorno da pecora, su Rai Radio1.

La segretaria del Pd, a chi le ha fatto notare - in un'intervista rilasciata alla Stampa - che il centrosinistra non sembra pronto ad andare al governo nel caso in cui il governo vada in crisi, ha risposto in maniera netta: "Noi ci faremo trovare pronti, abbiamo già dimostrato di saper governare bene insieme città e regioni importanti, unendoci su progetti concreti. Lo possiamo fare benissimo anche a livello nazionale".