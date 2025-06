Corteo a Roma, i pro-Pal contestano Pd, M5s e Avs: "Intervento tardivo"

Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra italiana in piazza. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno promosso una manifestazione nazionale a sostegno della causa palestinese. Peccato però che giunti a Roma, i quattro siano subito stati contestati. Da chi? Proprio dai pro-Pal. Al passaggio del corteo per Gaza, Fronte Comunista (FC), Fronte della Gioventù Comunista (FGC), Collettivo Militant, Unione Democratica Arabo-Palestinese (UDAP) e Giovani Palestinesi d'Italia hanno contestato "il tardivo intervento di Pd-M5s-Avs".

Non sono poi mancati fumogeni, bandiere per la Palestina e il grande striscione rosso con scritto "Basta complicità con il genocidio, Italia fuori dalle guerre imperialiste". Ma anche gli interventi dal megafono al passaggio dei leader: "Non basta scendere in piazza. Serve una netta posizione contro Israele e contro i rifornimenti militari. Dopo mesi di silenzio, il vostro, non basta una piazza per scaricarsi la responsabilità", tuona il militante dell'Udap dal megafono, continuando l'intervento contro il riarmo.