Papa Francesco, dal "barrio" di Buenos Aires al Soglio di Pietro: storia di un pontificato

"Questa mattina alle 7.35 il Vescovo di Roma, Papa Francesco, è tornato alla casa del Padre". L'annuncio della morte del Pontefice lo ha dato il cardinale Kevin Farrell sul suo canale Telegram. Soltanto ieri il Papa, 88 anni, si era affacciato da San Pietro per la benedizione urbi et orbi pasquale.

Poco meno di un mese fa, il 23 marzo, il Santo Padre era stato dimesso dall'ospedale Gemelli dove per due volte aveva sfidato la morte a causa delle complicazioni legate a una aggressiva forma di polmonite bilaterale. La "convalescenza" del Papa è durata pochissimo: nonostante le condizioni di salute più che precarie, il Papa ha voluto fino all'ultimo restare in prima fila.

Il Pontefice era stato ricoverato venerdì 14 febbraio, quando i sanitari hanno accertato una “bronchite su base infettiva”, ovvero un’”infezione delle vie respiratorie”. Poi la diagnosi di “polmonite bilaterale”, che aveva richiesto un cambio di terapie anche in un breve arco di tempo: “L’infezione polimicrobica - era stato spiegato - insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l'utilizzo di terapia cortisonica antibiotica, rende il trattamento terapeutico più complesso”. Nella serata di sabato 22 febbraio la situazione sembrava essere precipitata. Il bollettino medico parlava di una mattinata molto critica per il Papa che si sarebbe svegliato in preda ad una prolungata crisi respiratoria che ha richiesto la somministrazione di massicce dosi di ossigeno. Da qui la “prognosi riservata” e anche la necessità di una trasfusione. Quindi la lenta, tenace ripresa. Le dimissioni, con un veloce saluto senza voce dalla sua stanza d'ospedale, il giro in auto verso Santa Marta con una Roma affollata ed emozionata. Le poche, ma sempre commoventi apparizioni pubbliche. E la festa della Pasqua, che oggi si carica di connotazioni uniche dal punto di vista simbolico.

Il 13 marzo 2013 Jorge Mario Bergoglio diventa Papa Francesco, 266° pontefice. Primo Papa americano, gesuita argentino di 76 anni, è stato arcivescovo di Buenos Aires dal 1998 al 2013, noto per la sua semplicità e il legame con i poveri. “Sono uno di loro”, diceva, mostrando la forza e la dolcezza del suo carattere. Promuove misericordia, coraggio e accoglienza, invitando a seguire i comandamenti e le beatitudini.

Nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires da immigrati piemontesi, figlio di un contabile e di una casalinga madre di cinque figli, entra nei gesuiti nel 1958, dopo aver percepito la chiamata di Dio. Laureato in filosofia nel 1963, insegna letteratura e psicologia fino al 1966. Ordinato prete nel 1969, completa la formazione in Spagna (1970-1971) e nel 1973 fa i voti perpetui. Nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires nel 1992 da Giovanni Paolo II, diventa arcivescovo coadiutore nel 1997.

Le sue prime parole da Papa sono state: “Fratelli e sorelle, buonasera! Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un Vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli Cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo … ma siamo qui … Vi ringrazio dell’accoglienza. La comunità diocesana di Roma ha il suo Vescovo: grazie!”. Un Pontificato quello di Papa Francesco che lo scorso 13 marzo aveva compiuto 12 anni.