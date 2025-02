Papa Francesco, paura per la sepsi: "Prima i polmoni, poi i reni"

26 febbraio 2025 a

Tredicesimo giorno di ricovero per Papa Francesco. I bollettini diffusi fino a ora parlano di una situazione altalenante. Nulla di nuovo per gli esperti secondo cui "i pazienti anziani vanno incontro spesso a fasi alterne. La ripresa è lenta soprattutto se non si riesce […] a centrare subito la terapia ottimale. La polmonite è una delle prime cause di ricovero nei reparti di medicina". Ed è stato anche il motivo dietro il ricovero del Pontefice. Ora però gli esami sembrano essere stabili. Il significato?

"La stabilità adesso può essere letta come un segnale positivo dopo una fase in cui i valori erano in discesa. Sembra trasparire un cauto ottimismo. Il tempo gioca a favore del Pontefice. Il fatto che siano passati più giorni dal ricovero e che non abbia interrotto le sue attività potrebbe preludere a una lenta ripresa. Il rischio di complicanze nuove resta comunque altissimo".

Lo confermano Francesco Dentali, presidente della Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri internisti-Fadoi, ed Elena Bignami, presidente della Società italiana anestesie, analgesia e terapia intensiva-Siaarti al Corriere della Sera. "Il Papa - riferiscono - mostra tutti i sintomi di una malattia sistemica che ha colpito più organi, la sepsi. Prima i polmoni, poi i reni". Inoltre, aggiungono, "c’è il pericolo di effetti collaterali, alcune sostanze potrebbero aver danneggiato i reni ma la priorità in queste situazioni è sconfiggere la polmonite e scongiurare l’arrivo di altre crisi respiratorie che da due giorni non sono sopraggiunte". Ora dunque "l'importante è mantenere monitoraggio e stretta sorveglianza per intercettare un eventuale peggioramento sul nascere e per cercare di evitare che la situazione complessiva possa precipitare".