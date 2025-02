Capezzone spiana la femminista Bubba: "Ditelo ai rapinatori"

27 febbraio 2025 a

In un'Italia sempre più in balia di furti e rapine, ci si chiede se sia giusto organizzarsi per difendersi da soli. La domanda arriva a Mattino 5, nella puntata in onda giovedì 27 febbraio. Qui, tra gli ospiti, c'è anche Daniele Capezzone. Il direttore editoriale di Libero dice di avere l'impressione "che stiamo girando attorno alla questione". Il motivo? "Quando hai i cittadini derubati e rapinati in casa loro noi che facciamo? Diciamo loro 'sentite la morale della Bubba".

Il riferimento è a un'altra ospite del programma di Canale 5: Francesca Bubba, creator digitale e attivista. "Ma la sentite la rabbia delle persone? Avete l'istinto di dire subito 'fuorilegge fuorilegge' ma ditelo ai rapinatori e ai banditi! Questa idea di fare la morale ai cittadini, ai derubati, ai rapinati sta stufando. Poi ci si sorprende se i cittadini votano quello che non vi piace".

Non è la prima volta che il direttore e l'attivista sono protagonisti di un botta e risposta. Era già successo a Zona Bianca sul caso Chiara Petrolini, la ragazza ai domiciliari per aver seppellito i suoi due figli. Eppure per la femminista Chiara sarebbe stata vittima dello stigma sull'aborto. "È una persona accusata di un doppio, orrendo infanticidio. Vi prego di prendere in considerazione l'ipotesi che possa essere colpevole pienamente", aveva ribattuto Capezzone.