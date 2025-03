Debora Serracchiani contro Giorgia Meloni: "Si finge morta", l'imbarazzo di Parenzo

03 marzo 2025 a

Mentre l'Europa discute sull'accordo di Londra (continuare con gli aiuti militari all'Ucraina, Kiev al tavolo delle trattative di pace, tregua di un mese e aumento della capacità di difesa dell'Ucraina e una "coalizione dei volenterosi" per garantire la pace), c'è chi nella sinistra e nel Pd si diletta nel fare battute di assai dubbio gusto su Giorgia Meloni.

Prendete Debora Serracchiani: l'ex governatrice dem del Friulia Venezia Giulia, ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, non trova di meglio che dire della premier italiana che "si finge morta". E in studio cala il gelo.

"Ha colpito molto anche a me quando l'altra sera si sono succedute dichiarazioni forti da parte di molti leader, Sanchez, Tusk, Macron, la stessa Von der Leyen - spiega la deputata a proposito della rissa tra Trump e Zelensky nello Studio Ovale -. Tutti a dirsi con l'Ucraina e consapevoli del fatto che l'Europa scendesse in campo per la pace. La presidente Meloni è apparsa invece titubante. Non solo non ha detto niente di Zelensky ma ha lanciato solo un fantomatico tavolo, sapendo che quel tavolo era già stato avviato da Starmer, che gode di questa posizione di neutralità non essendo più Unione europea e avendo un dialogo aperto e molto forte con gli Stati Uniti".

"Il vertice di Londra è stato importante, anche se non siamo contenti che si parli di truppe se non c'è dietro una pace vera, giusta e duratura - prosegue la Serracchiani -. Devo dire però che la presidente ultimamente stia sempre sul campo del 'mi fingo morta' o del 'non dico quello che penso'. Questo francamente non so quanto ci faccia bene". L'unico a ridersela di gusto è Parenzo: "Questa del 'mi fingo morta' non l'avevo mai sentita".