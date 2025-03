Generale Vannacci, rissa con Gianfranco Fini: "Non distingue ombrello e fucile"

04 marzo 2025 a

Interviene in collegamento a Lo Stato delle Cose su Rai 3, il generale Roberto Vannacci, e regala un giudizio fulminante e cattivissimo su Gianfranco Fini.

All'europarlamentare della Lega, il conduttore Massimo Giletti chiede un commento sulle affermazioni dell'ex presidente della Camera e fondatore di Alleanza nazionale, secondo cui "le perone di destra devono stare dalla parte dell'Ucraina". "Non l'ha citata ma ha fatto riferimento chiaramente a lei e ai patrioti - sottolinea ancora Giletti con Vannacci -, perché Fini dice che gli ucraini sono i veri patrioti europei. Cosa risponde a Fini? Non si sente patriota, generale?".

L'ex militare, autore nell'estate del 2023 del controverso Il mondo al contrario, clamoroso bestseller in libreria e "manifesto del politicamente corretto", replica secco: "No no assolutamente, io mi sento molto patriota. Queste parole d'altra parte, dette da una persona che ha fatto il militare al distretto militare di Roma, mi fanno un po' sorridere".

Il pubblico in studio applaude e Giletti sorride: "Tradotto, cosa vuole dire? Che ha fatto l'imboscato?". "Mah non lo so, non saprei neanche se sappia riconoscere un ombrello da un fucile. In ogni caso moltissimi parlano di guerra senza averla vissuta sulla propria pelle. Il patriottismo degli ucraini è fuori discussione. Qua è in discussone se convenga proseguire questa guerra o convenga una pace. Dopo 3 anni di guerra senza alcun risultato positivo per l'Occidente e con l'armata russa che continua ad avanzare, se non opponiamo un cambiamento rilevante, che sarebbe l'entrata in guerra della Nato, cosa che ci porrebbe davanti al baratro di una distruzione termonucleare, la situazione non cambierà. E allora tanto vale cercare una pace".

"Hanno cercato di ubriacarci con la pace giusta, che non è mai esistita nella storia dell'umanità - conclude ancora il generale Vannacci - e allora accontentiamoci della pace ragionevole, in cui ognuno perde qualcosa. Quel qualcosa che perdiamo sarà sicuramente di meno di quel che perderemmo con il proseguimento della guerra".