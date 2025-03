Papa Francesco in miglioramento: "Sospesa la ventilazione meccanica"

19 marzo 2025 a

Migliorano le condizioni di Papa Francesco. L'ultimo bollettino diffuso dall'ospedale Gemelli di Roma parla di "progressi in fisioterapia motoria e respiratoria" per cui "Il Santo Padre ha sospeso la ventilazione meccanica non invasiva e ridotto anche la necessità dell'ossigenoterapia ad alti flussi". La polmonite bilaterale dunque è attualmente "sotto controllo", ma non si può dire che sia eliminata. Così come anche l'altra infezione da cui è affetto, quella polimicrobica. Dalla sala stampa vaticana viene sottolineato che le analisi cliniche, come quelle del sangue, sono nella norma e stabili e che il Papa resta senza febbre. Tra gli elementi incoraggianti, il fatto che non ci sia una leucocitosi, cioè una crescita abnorme dei globuli bianchi.

Che Bergoglio stia meglio si era già capito in mattinata, quando - nella solennità di San Giuseppe - il Santo Padre ha concelebrato la Santa Messa nella cappellina al decimo piano dove è ricoverato. Non solo, perché domenica 16 marzo è stata diffusa la prima foto del Papa dal momento del ricovero: ritratto di tre quarti, sulla sedia a rotelle, con lo sguardo rivolto verso l'altare mentre prega nella cappellina del Gemelli.

Lo stesso Santo Padre nei giorni scorsi ha inviato una lettera al Corriere della Sera. Il contenuto? "Vorrei incoraggiare coloro che dedicano lavoro e intelligenza a informare, attraverso strumenti di comunicazione che ormai uniscono il nostro mondo in tempo reale: sentite tutta l’importanza delle parole. Non sono mai soltanto parole: sono fatti che costruiscono gli ambienti umani. Possono collegare o dividere, servire la verità o servirsene. Dobbiamo disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la Terra. C’è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza, di senso della complessità".