Simonetta Matone, "sei il bagnino?": il supervip "umiliato"

Simonetta Matone ha regalato più di un sorriso durante l'intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico su Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. La deputata eletta della Lega ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita personale. Un esempio? Quella volta in cui scambiò Rod Stewart per un bagnino. "Una volta - ha spiegato Simonetta Matone - dissi a Rod Stewart, che indossava una maglietta da bagnino, di spostarmi un lettino e l’ombrellone in una nota piscina romana. La sua risposta? - ha precisato la leghista - Si incazz*** molto…".

Non solo Rod Stewart. Nel corso dell'intervista con Cucciari e Lauro, Matone ha rivelato che cosa ha fatto la sera del 1° maggio. La deputata leghista non ha voluto assistere al Concertone organizzato dai sindacati a Roma. Al contrario, ha preferito godersi una serata di totale relax. Dove? Matone è andata a cena da un'amica brasiliana.

Matone, però, non è la sola. Anche Mogol - sempre ospite della trasmissione - ha ammesso di non aver assistito al Concertone: "Non sono andato a vederlo e non sapevo nemmeno ci fosse, non vado mai a vedere concerti, non ricordo nemmeno l’ultima volta che andai. Figuratevi che ad un certo punto sconsiglia pure a Battisti di esibirsi dal vivo".