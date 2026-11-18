È un film già visto quattro anni fa durante la campagna elettorale che si concluse con la vittoria delle destre. Come sente l’odore delle urne la sinistra in automatico rispolvera il fascismo, i suoi fantasmi e le sue immaginarie riedizioni. E lo fa invertendo i termini: non è vero sostengono - che durante il Ventennio gli italiani erano fascisti, è vero che oggi troppi italiani lo sono. Fantasie, ovviamente: l’adesione degli italiani al fascismo fu a lungo ampia e convinta, nacque come risposta alle devastazioni del biennio rosso (1919-1920) perpetuate dalle squadracce comuniste, oggi totalmente rimosse dalla narrazione, e proseguì grazie alle tutele e alle garanzie di ordine e benessere care agli italiani.

Oggi, viceversa, i nostalgici si contano sulle dita di una mano, per lo più macchiette tenute in vita proprio dalla grancassa antifascista che per questa tornata elettorale già vede in campo a tempo pieno la storica e soubrette televisiva lilligrubesca Michela Ponzani e il sempre presente Alessandro Barbero, divulgatore di successo quanto partigiano (si è dichiarato orgogliosamente comunista non pentito). Intellettuali organici al partito, si diceva negli anni Settanta-Ottanta, che evidentemente non hanno letto il Trattato sulla tolleranza di Voltaire, testo fondamentale sulla libertà di credo, sul rispetto delle opinioni e della storia contro ogni fanatismo e accanimento. Da allora sono passati quasi trecento anni ma quell’intolleranza vive ancora in ampie fasce della sinistra politica, culturale e giudiziaria che a differenza di quanto auspicato nel Trattato non si muove in maniera comprovatamente onesta. Ma a parte questo, qualcuno vuole spiegare loro che del fascismo e dell’antifascismo, come si dimostra a ogni elezione, non frega più nulla a nessuno (Gruber a parte)?