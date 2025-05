Leone XIV, il predecessore e la condanna del socialismo

Una istituzione plurisecolare come la Chiesa cattolica vive attraverso i segni, i simboli, le liturgie che sopravvivono ai tempie danno un’immagine di stabilità e durata. Per un Papa la scelta di un nome ha un doppio significato: quello di una nascita a nuova vita nell’istituzione che si è scelto di servire e che ora si deve guidare; e quella di una direzione di marcia, che il nome pontificale indica ai fedeli già dal primo giorno. Detto in soldoni: il nome è un programma. E lo è sia per il suo significato intrinseco, etimologico, sia e soprattutto per i riferimenti storici che esso richiama. Nel caso di Leone XIV i significati sembrano evidenti. Prima di tutto, il nuovo Pontefice ha chiuso con i nomi scelti dai suoi predecessori, anzi con tutti quelli del Novecento, un secolo di “ferro e sangue” per tutta l’umanità e di progressiva secolarizzazione e scristianizzazione per la società occidentale. Il Novecento, nella sua prima parte, ha mostrato il vicolo cieco e di perdizione a cui conducono le religioni secolari, le false divinità che hanno preteso sostituirsi al Dio cristiano: la Classe, il Partito, la Razza. Nella seconda parte, l’uomo occidentale ha invece creduto di poter fare a meno di ogni mito, farsi fine a sé stesso, tutto equiparando e relativizzando, fino al nichilismo attuale. Razionalismo astratto e irrazionalismo, due facce opposte ma speculari di una stessa medaglia.

Erano tendenze già pienamente operanti nell’Ottocento, ma che l’ultimo Leone, il XIII (1878-1903), combatté tenacemente, con le armi della politica e con quelle della tradizione. Egli non si chiuse a riccio auspicando il ritorno a tempi che più non erano (egli fu il primo papa a non operare in regime temporale), ma capì che la Chiesa doveva dare una risposta forte, politica in senso alto, alle trasformazioni avvenute nella società A questa esigenza rispose con la Rerum Novarum, l’Enciclica a cui il nome di Leone XIII è rimasto legato: le questioni sociali, dalla giustizia economica ai diritti dei lavoratori, non potevano essere più ignorate dalla Chiesa di Roma, ma la risposta a esse non poteva essere quella tanto seducente quanto falsa dei socialisti o della “lotta di classe” Un Papa conservatore ma aperto al mondo, antico e moderno al tempo stesso, come lo è sempre stata la stessa Chiesa. Insomma, il nuovo Papa sembra volerci dire, ricollegandosi a questo suo predecessore, che anche oggi le questioni sociali sono impellenti, anche se in un senso diverso dal passato. Ed anche oggi la Chiesa deve avere come punto di riferimento l’ “uomo dimenticato”, che non è semplicemente il debole ed emarginato del cristianesimo “populistico” di papa Francesco ma è l’uomo che di colpo si è trovato senza ancoraggi in un mondo che lo ha cacciato ai margini. Più che con la testimonianza, i suoi problemi si risolvono con un’azione potente nella società e con la forza e il coraggio a cui l’etimo del nome Leone richiama. Il leone, nella tradizione cristiana, indica energia, carisma, regalità, fierezza, ma anche vigilanza e protezione.