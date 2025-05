Leone XIV beccato così nel 2014: il video sorprende tutti

Leone XIV sarebbe molto vicino alla visione di Papa Francesco riguardo all’ambiente, all’attenzione verso i poveri e i migranti, e all’incontro con le persone là dove si trovano. Lo dimostra il suo "curriculum". Robert Francis Prevost ha prestato servizio in più zone del mondo, soprattutto in America Latina. Nel 1985 infatti è stato inviato nella missione agostiniana in Perù e ha prestato servizio come cancelliere della diocesi di Chulucanas e vicario parrocchiale della parrocchia della cattedrale della Sacra Famiglia di Nazareth a Chulucanas fino al 1986. Non ha caso vanta la doppia cittadinanza: oltre a quella statunitense, Prevost è anche cittadino peruviano.