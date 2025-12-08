Bruno Vespa, la rivelazione dell'ex maestra di sci: "Bravo, ma..."

"Se la cava non male. Però ricordo che era sempre attaccato al cellulare, in funivia soprattutto…": Cristiana Sandrini, primissima maestra di sci a Cortina d’Ampezzo, lo ha detto a proposito di un suo ex allievo, Bruno Vespa. Friulana di Tarvisio, ha compiuto 84 anni a settembre e si è confessata in un'intervista al Corriere della Sera alla vigilia del corso di aggiornamento per maestri di sci al quale non rinuncerà per nessuna ragione al mondo, come lei stessa ha annunciato.

"Nel ‘63 fu la mia prima stagione a Cortina d’Ampezzo. Molto del merito fu di Adriana De Pol, la mamma di Christian Ghedina, di quello che sarebbe diventato il campionissimo che è stato e che ho visto crescere. Andava ad allenarsi in Vespa con gli sci appoggiati sul cruscotto…", ha raccontato la Sandrini. Che poi ha spiegato di aver incontrato a Cortina diversi personaggi del jet set: "Io parlo tedesco e già allora era utile per la clientela straniera. Ho conosciuto molte famiglie del mondo industriale, molti figli di famiglie altolocate… una ragazza mia è diventata anche maestra. Si chiama Saya Buccellati, la mia migliore allieva".