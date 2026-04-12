Bruno Vespa dopo il caso-Provenzano: "Quel che ha fatto il Pd è gravissimo"

Lo scontro tra Bruno Vespa e il Pd si alza ulteriormente di livello. L'innesco è stata la durissima risposta data a Peppe Provenzano nel corso di Porta a Porta: "Questo non glielo consento! Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore". Uno sfogo durissimo, quello di Vespa, contro il piddino che di fatto lo accusava di essere schierato armi e bagagli col governo. Una follia, considerato che Porta a Porta, l'inossidabile programma in onda su Rai 1, è il regno assoluto della par-condicio.

Ecco, il punto è che dopo quei fatti il Pd ha iniziato a sparare ad alzo zero contro Vespa, chiedendo provvedimenti contro di lui alla Rai e, in definitiva, la sua testa. Circostanza che, come detto in premessa, porta Vespa a picchiare ancora durissimo contro il Pd.