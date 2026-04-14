Cinque Minuti, Bruno Vespa sfonda tra i giovani

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Cinque minuti)
La campagna elettorale, almeno sulla carta, è finita ma gli ascolti dei talk politici sono sempre alti e ci raccontano che nel Paese l’interesse per le hard news non è affatto scemato. Van bene i format mattutini, Mattino Cinque in primis che ha chiuso la settimana con un tondo 24% di share medio, ma pure Agorà e Re Start su Rai 3, stabilmente tra 5%/6%, Unomattina e Storie italiane su Rai 1, con punte del 20%, o Tg2 Italia Europa su Rai 2, sopra il 5%.
Dieci Minuti, da Trump alla tavola: perché il format di Nicola Porro funzionaVi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Dieci minuti...
Brillano anche Realpolitik di Labate su Rete 4, con continuità su medie vicine al 5%, e Cinque minuti di Vespa su Rai 1. Il conduttore abruzzese, trend topic sui social per la lite con Giuseppe Provenzano del Pd, venerdì in access prime time ha chiuso al 25%. Bene tutta la settimana, che si vada dalla puntata più culturale sull’Ecce Homo di Antonello da Messina a quella di politica estera con ospite il ministro Tajani (22.5%).
Il pubblico tradizionale over 60 di Rai 1 rimane incollato per la messa cantata di Bruno ma colpisce anche la curva dei millennial che, dopo lo scontro ormai virale, vede Vespa già come un cult.