Cinque Minuti, Bruno Vespa sfonda tra i giovani

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Cinque minuti)

La campagna elettorale, almeno sulla carta, è finita ma gli ascolti dei talk politici sono sempre alti e ci raccontano che nel Paese l’interesse per le hard news non è affatto scemato. Van bene i format mattutini, Mattino Cinque in primis che ha chiuso la settimana con un tondo 24% di share medio, ma pure Agorà e Re Start su Rai 3, stabilmente tra 5%/6%, Unomattina e Storie italiane su Rai 1, con punte del 20%, o Tg2 Italia Europa su Rai 2, sopra il 5%.