Bruno Vespa stronca Schlein: "Come finirebbe il confronto con Giuseppe Conte"

Si torna a parlare del caso-Atreju, l'invito rivolto ad Elly Schlein da parte di FdI. Ma la segretaria Pd ha rifiutato. O meglio, ha posto una condizione: un confronto diretto con Giorgia Meloni. Il premier, da par suo, ha risposto estendendo l'invito anche a Giuseppe Conte, un due contro uno, motivando la proposta con il fatto che, ad oggi, ancora non si sa chi sarà, tra Elly e "Giuseppi", il candidato premier alle prossime elezioni politica.
Come detto si torna a parlare di tutto ciò. Lo si fa su Rete 4, alla trasmissione 4 di Sera, dove nella puntata di domenica 30 novembre ecco ospite in collegamento Bruno Vespa, il quale nella sua analisi non manca di sottolineare alcuni aspetti critici per la segretaria del Pd.
"Meloni ha fatto bene a proporre il confronto con Schlein e Conte perché, pur essendo Schlein la segretaria del partito più votato, non è ancora una candidata premier - ha premesso il conduttore di Porta a Porta -. La Schlein ha fatto bene a rifiutare il confronto insieme a Conte perché avrebbe valorizzato Conte".
"Conte - riprende Bruno Vespa - sta facendo di tutto per essere candidato premier, è una aspirazione legittima. Io penso che il capo del partito di opposizione che ha più voti debba essere automaticamente candidato premier ma Conte non la pensa così. E tra l'altro i primi sondaggi, anche se io non mi fido dei sondaggi, dicono che nelle primarie Conte batterebbe la Schlein. In una situazione così delicata, fare un confronto a tre sicuramente sarebbe convenuto alla Meloni, non sarebbe sicuramente convenuto alla Schlein. Entrambe hanno fatto bene a rifiutarlo", conclude Bruno Vespa.
Insomma, riflessioni pacate, misurate. Ma da queste riflessioni emergono con forza due punti: secondo Bruno Vespa, mettere insieme Schlein e Conte finirebbe con l'aiutare il secondo. Ma non solo: il giornalista ha anche ricordato come i sondaggi, ad oggi, punirebbero Elly nella corsa alle primarie di centrosinistra. Il messaggio è arrivato, forte e chiaro.
