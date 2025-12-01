Bruno Vespa stronca Schlein: "Come finirebbe il confronto con Giuseppe Conte"

Si torna a parlare del caso-Atreju, l'invito rivolto ad Elly Schlein da parte di FdI. Ma la segretaria Pd ha rifiutato. O meglio, ha posto una condizione: un confronto diretto con Giorgia Meloni. Il premier, da par suo, ha risposto estendendo l'invito anche a Giuseppe Conte, un due contro uno, motivando la proposta con il fatto che, ad oggi, ancora non si sa chi sarà, tra Elly e "Giuseppi", il candidato premier alle prossime elezioni politica.

Come detto si torna a parlare di tutto ciò. Lo si fa su Rete 4, alla trasmissione 4 di Sera, dove nella puntata di domenica 30 novembre ecco ospite in collegamento Bruno Vespa, il quale nella sua analisi non manca di sottolineare alcuni aspetti critici per la segretaria del Pd.

"Meloni ha fatto bene a proporre il confronto con Schlein e Conte perché, pur essendo Schlein la segretaria del partito più votato, non è ancora una candidata premier - ha premesso il conduttore di Porta a Porta -. La Schlein ha fatto bene a rifiutare il confronto insieme a Conte perché avrebbe valorizzato Conte".