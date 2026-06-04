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Minetti, schiaffo al "Fatto": "Il risarcimento da 250 milioni? A chi lo devolveranno"

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giovedì 4 giugno 2026
Minetti, schiaffo al "Fatto": "Il risarcimento da 250 milioni? A chi lo devolveranno"

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Dopo il pronunciamento dei magistrati milanesi, la strategia di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani è cambiata. Dalla difesa si è presto passati alla richiesta di risarcimento dei danni al Fatto Quotidiano - "Più che i danni, ha detto l'imprenditore al Corriere della Sera, io credo che dovrebbero chiudere il giornale" -, a È sempre Cartabianca e a Report. Si parla di un mega risarcimento: circa 250 milioni di euro. E, stando a chi conosce bene la coppia dovrebbero devolvere i soldi, "che siano un euro o decine di milioni", alle organizzazioni internazionali che si occupano di bambini adottati. 

"Credo che bisognerà trarre delle conclusioni e agire", hanno spiegato i legali di Cipriani e Minetti. "Oltre cinquanta articoli — hanno specificato — pubblicati anche nelle edizioni online dalla testata Il Fatto Quotidiano, le trasmissioni È sempre Cartabianca andata in onda su Rete 4 il 28 aprile e Report, trasmessa il 3 maggio su Rai 3". "Noi abbiamo avuto delle notizie — la replica di Peter Gomez, direttore dell’edizione online del Fatto Quotidiano —, le abbiamo date con nome e cognome. E prendiamo atto che le notizie che abbiamo raccontato non vengono considerate vere: questo, senza sentire la fonte da cui provengono. Curioso".

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