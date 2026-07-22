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Fedez trasferito all'ospedale Humanitas: le sue condizioni

mercoledì 22 luglio 2026
Fedez trasferito all'ospedale Humanitas: le sue condizioni

1' di lettura

Fedez è stato trasferito dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano all'Humanitas di Rozzano dopo un nuovo episodio di sanguinamento legato alla riapertura di una vecchia ulcera. Il rapper era stato ricoverato nella serata di ieri, arrivando in ambulanza al pronto soccorso per forti disturbi gastrointestinali. Durante la notte e nelle prime ore del mattino è stato sottoposto a una serie di esami nel reparto di chirurgia per valutare le sue condizioni, prima che i medici decidessero il trasferimento nella struttura di Rozzano per proseguire gli accertamenti e le cure.

Secondo quanto emerso, i problemi sarebbero riconducibili alla riacutizzazione di un'ulcera preesistente, probabilmente aggravata dall'assunzione di farmaci antinfiammatori. Considerati i precedenti clinici dell'artista, i sanitari hanno preferito approfondire immediatamente il quadro con ulteriori verifiche.

Per Fedez si tratta dell'ennesimo episodio di salute che riporta l'attenzione sulla sua complessa storia clinica. Tre anni fa, proprio al Fatebenefratelli, era stato operato d'urgenza per una grave emorragia interna provocata da ulcere, mentre in precedenza aveva affrontato l'intervento per l'asportazione di un tumore al pancreas al San Raffaele. La notizia del nuovo ricovero ha destato preoccupazione tra i fan, anche perché arriva in un momento importante della sua carriera: il cantante è infatti impegnato nella preparazione del concerto in programma il 25 settembre all'Unipol Forum di Assago. Al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni, ma il trasferimento all'Humanitas è stato deciso per consentire un monitoraggio specialistico e proseguire gli accertamenti clinici necessari.

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fedez

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