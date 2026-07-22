Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

Roberto Saviano condannato in Cassazione: in "Gomorra" ha copiato

di
Libero logo
mercoledì 22 luglio 2026
Roberto Saviano

Roberto Saviano

1' di lettura

Confermato dalla Cassazione il risarcimento di 10mila euro che Roberto Saviano dovrà versare per gli articoli di giornale riprodotti senza citare la fonte nel suo libro più noto, "Gomorra". La Suprema Corte, dunque, ha respinto il ricorso di Libra Editrice contro la decisione della Corte d'appello di Napoli che nel 2024 aveva fissato a 10mila euro il risarcimento in favore della società che edita i quotidiani Corriere di Caserta e Cronache di Napoli. E così è stata messa la parola fine a un contenzioso iniziato nel 2008.

Negli anni, a partire dall’undicesima ristampa di “Gomorra“, la Mondadori - come si legge sul Secolo d'Italia - è stata costretta dalle sentenze avverse a inserire nel libro le fonti citate da Saviano, sia i cronisti, tra cui Simone Di Meo, sia gli articoli e le testate da cui sono state attinte le notizie.

Roberto Saviano contro il governo anche sul caso-Garlasco

Sul caso Garlasco irrompe Roberto Saviano e francamente non se ne sentiva il bisogno. Lo fa prendendosi un’intera ...

La Cassazione, in ogni caso, ha respinto il ricorso perché secondo i giudici il best seller che ha venduto due milioni e 250mila copie solo in Italia e circa 10 milioni nel mondo, con profitti enormi, ha beneficiato solo in minima parte degli articoli copiati, “dal momento che gli articoli illecitamente riprodotti sono assai brevi rispetto al libro”. Dai giudici di appello viene sottolineata anche "l’innegabile abilità di Saviano nella rielaborazione degli articoli e nell’inserimento degli stessi in una trattazione ben più ampia e caratterizzata da particolare pregevolezza letteraria". 

Roberto Saviano, il martire con libertà d'insulto: il format da Fazio

Il pentimento perenne di Roberto Saviano ormai è un genere televisivo, un topos mediatico. L’autore di Gomo...
tag
roberto saviano

Alla faccia di Montanari Gli italiani non disertano: sinistra umiliata davanti alla tv

Lo stupidario dei compagni  Pernacchie rosse e altri deliri: i vip sinistri sputano sul 2 giugno

Vaneggiamenti e sconcerto Roberto Saviano contro il governo anche sul caso-Garlasco

ti potrebbero interessare

Il compagno Iacchetti per far ridere augura la morte al ministro

Il compagno Iacchetti per far ridere augura la morte al ministro

Tommaso Lorenzini
Fedez trasferito all'ospedale Humanitas: le sue condizioni

Fedez trasferito all'ospedale Humanitas: le sue condizioni

Report, voci sulla sospensione di Ranucci: insorge il M5s

Report, voci sulla sospensione di Ranucci: insorge il M5s

Daniele Priori
Adesso è ufficiale: l’Europa taglia i soldi alla Biennale

Adesso è ufficiale: l’Europa taglia i soldi alla Biennale

Michele Zaccardi