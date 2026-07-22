Roberto Saviano condannato in Cassazione: in "Gomorra" ha copiato

Confermato dalla Cassazione il risarcimento di 10mila euro che Roberto Saviano dovrà versare per gli articoli di giornale riprodotti senza citare la fonte nel suo libro più noto, "Gomorra". La Suprema Corte, dunque, ha respinto il ricorso di Libra Editrice contro la decisione della Corte d'appello di Napoli che nel 2024 aveva fissato a 10mila euro il risarcimento in favore della società che edita i quotidiani Corriere di Caserta e Cronache di Napoli. E così è stata messa la parola fine a un contenzioso iniziato nel 2008.

Negli anni, a partire dall’undicesima ristampa di “Gomorra“, la Mondadori - come si legge sul Secolo d'Italia - è stata costretta dalle sentenze avverse a inserire nel libro le fonti citate da Saviano, sia i cronisti, tra cui Simone Di Meo, sia gli articoli e le testate da cui sono state attinte le notizie.