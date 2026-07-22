Il Pd fa scudo al fuggitivo Conte e diserta la Commissione Covid

Gli orfani di Giuseppe Conte sono andati in tilt e, davanti al capogruppo di FdI Galeazzo Bignami, dimessosi dalla Commissione Covid proprio per poter essere ascoltato dallo stesso organo parlamentare d’inchiesta, hanno deciso di disertare l’audizione di ieri. Poco male: senza il contraddittorio delle opposizioni, Bignami ha sparato ad alzo zero contro la gestione giallorossa dell’emergenza, svelando retroscena inediti che riscrivono l’origine di quella folle stagione. «Il governo (Conte, ndr) con il piano pandemico aveva un problema con la trasparenza», ha esordito Bignami. Un’accusa che l’esponente meloniano ha subito legato alle numerose richieste di accesso agli atti presentate durante la prima fase della pandemia, tutte puntualmente bocciate o rimbalzate. Fino alla risposta che ha svelato il gioco di Roberto Speranza e Giuseppe Conte. «Il ministero mi dice che non era disponibile a fornire» le carte sul piano pandemico, ha raccontato Bignami, «quindi decido di fare ricorso al Tar». «L’Italia» di Giuseppe Conte, ha proseguito Bignami, «violò le prescrizioni del diritto europeo, non aggiornando il piano pandemico come invece avevano fatto gli altri Stati in Europa. Anche se vetusto, il piano del 2006 sicuramente avrebbe potuto portare benefici».

L’esecutivo di Giuseppi, insomma, non solo sarebbe arrivato impreparato all’appuntamento con il virus, ma avrebbe addirittura negato informazioni sull’organizzazione e il funzionamento della macchina della prevenzione sanitaria a un parlamentare. D’altronde, le parole d’ordine grilline di quel tempo erano chiare: blindare Palazzo Chigi e impedire che la libera circolazione di informazioni sensibili potesse imbarazzare i giallorossi. Tanto che, mentre dai verbali della task force emergeva che la disponibilità di mascherine e dispositivi di protezione fosse assai «limitata» nel nostro Paese, il «ministro Di Maio» annunciava una «donazione tra le 5 e le 18 tonnellate di dispositivi sanitari gratuiti» diretti a Pechino. Un «regalo» assurdo fatto alla nazione che di lì a qualche mese avrebbe rifilato al nostro Paese e al mondo intero milioni e milioni di mascherine farlocche pagate a peso d’oro.