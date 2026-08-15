"La destra?": Scurati perde il controllo, valanga d'insulti a Ferragosto

Antonio Scurati ha preso un colpo di sole. E così su Repubblica usa il caldo di questi giorni per attaccare il governo. Il suo racconto prende vita dalla spiaggia: " Non riesco a non vedere in questo languore balneare, in questa moltitudine cadaverica da ombrellone, la metafora della nostra generale reazione all’emergenza ambientale che stiamo vivendo. Anzi, della nostra mancata reazione. Si abbatte su di noi la più grave crisi climatica dell’età contemporanea, si verificano le più fosche previsioni sul futuro del pianeta, e noi cosa facciamo? Niente. Come reagiamo? Nessuna reazione. O quasi".

E ancora: "Fino a ieri il riscaldamento globale, la catastrofe ecologica erano annunci provenienti dalla comunità scientifica (pressoché unanime), basati su calcoli esatti ma arcani per l’uomo comune. Adesso, però, sono un fatto esperienziale, che viviamo sulla nostra pelle – pelle arrossata, sudata, tumorale – giorno dopo giorno. I ghiacciai alpini si sciolgono adesso, in questo ferragosto 2026; adesso il fiume Po è ridotto a uno stagno maleodorante o a una pietraia riarsa; adesso i laghetti di montagna pullulano di alghe verdastre, i nostri mari di specie aliene tropicali; adesso i boschi di mezza Europa sono in fiamme, i danni all’agricoltura si stimano in miliardi, l’aumento della mortalità dovuta alle ondate di calore in decine di migliaia di decessi; adesso gli spaghetti alle vongole sono diventati un bene di lusso a causa della moria dei molluschi bivalvi".

E qui arriva il fango sul governo, vero obiettivo di questa esibizione letteraria su Repubblica: "A destra, il silenzio, l’inerzia sono ancora più assordanti, più angoscianti. Nei comunicati ufficiali del governo, non una sola riga viene dedicata alla crisi climatica. Non una sola azione di contrasto viene intrapresa o promessa. La propaganda politica della destra populista nega o ignora totalmente il più significativo e preoccupante dato di realtà della storia contemporanea: mentre gli umani si accaniscono nello scannarsi a vicenda in un rosario di guerre contro nemici più o meno immaginari, la vita umana sul pianeta Terra è seriamente minacciata dalla crisi climatico-ambientale". Poteva mancare un attacco sul fronte dell'immigrazione? No: "Ma c’è di più. La destra populista non soltanto nega e ignora ma fuorvia l’opinione pubblica rispetto alla crisi climatica. Ce ne fornisce un chiaro esempio la propaganda paranoica montata ad arte dal governo italiano sui fatti di Ceuta. La deprecabile decisione di sospendere gli accordi di Schengen era – come notato da molti commentatori – indubbiamente finalizzata a lucrare consensi nell’elettorato più xenofobo. Chiaro e certo. Poi, però, riflettendo, mi sono detto che in quella campagna di paura e odio c’era di più: rappresentare il remoto accadimento di Ceuta come una terrificante minaccia di imminente invasione per le nostre coste otteneva l’effetto di sviare la paura dalla rovina annunciata nella crisi climatica". Mah...

